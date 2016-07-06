Україна не використала квоти на поставки м'ясо-молочних продуктів в ЄС через дорогу сертифікацію

Про це повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

«За весь період дії торговельної частини Угоди про ПВЗСТ (повна і всеохоплююча зона вільної торгівлі – УНІАН) не використовувалися квоти на яловичину, свинину (основна і додаткова), яйця і альбуміни (основна і додаткова), вершкове масло і молочні пасти, молоко, вершки, згущене молоко і йогурти, сухе молоко. Основною причиною цього є відсутність у українських виробників м'яса і молочних продуктів європейських сертифікатів відповідності якості продукції в основному через високу вартість проведення процедури сертифікації», - йдеться в повідомленні.

В асоціації відзначили, що в першому півріччі 2016 року Україна повністю використовувала квоти на безмитний експорт продукції в ЄС з дев'яти груп сільськогосподарських товарів: мед, цукор, крупи та борошно, солод і пшенична клейковина, оброблені томати, виноградний та яблучний соки, овес, пшениця та кукурудза.

Основна квартальна квота по м'ясу птиці і напівфабрикатів була закрита як у першому, так і в другому кварталі поточного року.

Наступними за станом закриття квот йдуть ячмінь, ячмінне борошно і гранули (закрита на 31%), глюкоза та сироп глюкози (18,8%), висівки та відходи кукурудзяні (18,6%), ячмінь (16, 4%), крохмаль (8,8%), оброблена продукція з цукру (8,1%), етанол (4,6%), оброблена продукція з зернових (1,9%), продукти харчування (0,2%) і цукрова кукурудза (0, 2%).

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день європейські сертифікати є тільки у 12 українських переробників молока: у десяти єврономери почали діяти з 10 січня 2016 року, ще у двох – з 26 квітня. Одну пробну поставку поки провела тільки одна компанія.

Квоти на експорт сільськогосподарської продукції в Європейський Союз, передбачені Угодою про асоціацію, є тарифними і означають лише обсяг товарів, який може бути поставлений без мит.

У 2015 році Україна експортувала деякі продукти, перевищивши квоти, наприклад, мед (у минулому році Україна перевищила свою тарифну квоту по цьому продукту в чотири рази), сік (тарифна квота перевищена в сім разів), кукурудзу (тарифна квота перевищена майже в 20 разів).