У Раді побоюються, що "провал" перевірки е-декларацій завадить Україні отримати 600 мільйонів євро від ЄС

Голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв висловлює побоювання, що Європейський Союз може відмовити Україні в наданні допомоги в розмірі 600 млн євро, в тому числі через "провалену справу" перевірки елекронних декларацій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Зараз Європейський Союз може відмовити Україні в наданні допомоги в 600 млн євро, у тому числі через повністю провалену справу перевірки елекронних декларацій", - заявив Соболєв.

За його словами, це є спільною відповідальністю всього керівництва держави. "Це головний виклик, який ми разом з вами (йдеться про НАЗК - УНІАН) і ви, зокрема, ніяк не можемо здолати", - зауважив Соболєв.

Він наголосив, що в Україні немає жодного топ-посадовця, який "реально притягнутий до реальної відповідальності за те, що або щось не дописав, або дописав те, що він не може пояснити". "Хоча у нас є сотні прикладів, коли суспільство викривало очевидні факти таких порушень", - додав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Євросоюз, який є одним із найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала всього 600 млн євро.

У 2015 році Євросоюз запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро.

Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро на початку квітня 2017 року. Таким чином, у рамках цієї програми Україна вже одержала 1,2 млрд євро.

20 вересня віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна зобов'язалася виконати всі умови, необхідні для виділення Єврокомісією третього траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро, до кінця жовтня.