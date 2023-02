Постановник "Людини-павука" Сем Реймі, на думку Джеффрі Пірса, не зміг би зняти велике кіно.

Задовго до успішного серіалу The Last of Us від HBO і Sony обговорювалася інша екранізація гри Naughty Dog. У планах був фільм від режисера і продюсера Сема Реймі, відомого за картинами "Людина-павук", "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля", "Прокляття" та іншими. Однак цей фільм не зміг би віддати належну данину поваги першоджерелу.

Такою думкою поділився виконавець ролі Томмі, брата Джоела, в грі The Last of Us Джеффрі Пірс. Актор в інтерв'ю виданню EW розповів, що був присутній на секретному читанні сценарію скасованого фільму. Його організувала студія Sony Screen Gems, яка працювала над стрічкою разом з Реймі. Пірс повинен був виконати роль Томмі, як і в грі. Однак актор вважає, що попередня версія адаптації була б невдалою.

"Яким би хорошим він не був, Він ніколи б не став чудовим фільмом. Як ви збираєтеся вмістити 14-17 годин історії в двогодинний хронометраж?", — заявив Пірс.

Потім він розповів, що була ідея випустити серію анімаційних фільмів із захопленням рухів. Однак цей варіант теж здавався невдалим. А ось колаборація Крейга Мазіна і Ніла Дракманна Пірсу відразу сподобалася.

"Як тільки я почув, що Ніл і Крейг обідали разом — я щойно подивився "Чорнобиль" у готельному номері у Ванкувері чи щось в цьому дусі і був вражений цією історичною подією — я зрозумів, що вони вдвох зроблять щось просто ідеальне", — додав Пірс.

У серіалі HBO актор виконав другорядну роль Перрі, головного силовика і правої руки лідера повстанського руху в Канзасі Кейтлін.

Серіал The Last Of Us-сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — глава студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $ 200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

