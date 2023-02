А підготовка до неї велася протягом п'яти годин.

На цьому тижні HBO випустила відразу дві серії шоу The Last of Us, тому що завтра в США пройде Супербоул — фінальна гра в Національній футбольній лізі. У п'ятому і на поточний момент останньому епізоді картини була показана сцена, яка потребувала від творців значних зусиль. Для зйомок фрагмента залучили 65 художників-протезистів, а його підготовка зайняла п'ять годин.

Обережно, далі в матеріалі присутні спойлери до сюжету п'ятої серії. Сцена, про яку йде мова, показана в кінці епізоду. Джоел, Еллі, Генрі та Сем потрапляють у пастку. У цей момент земля провалюється і утворюється воронка, з якої з'являється велика кількість заражених. Деталями створення фрагмента в інтерв'ю Variety поділився дизайнер протезів для The Last оf Us Баррі Гоуер.

Сцена створювалася із застосуванням переважно фізичних ефектів, що в цілому рідкість для екшен-моментів в сучасному кінематографі. Команда з 65 художників з протезів готувала 75 чоловік для виконання ролей монстрів в цьому фрагменті. З них 15 каскадерів були клікерами, тобто інфікованими на пізній стадії, а решта статистів — звичайними інфікованими.

Підготовка до зйомок сцени тривала п'ять годин — з 15: 00 до 20:00. І йдеться тільки про монстрів без урахування декорацій. Ще частина статистів знадобилася для демонстрації революціонерів, проте їх гримування зайняло менше часу, адже не вимагало застосування важких протезів.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

