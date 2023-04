Джек Блек вважає RDR прекрасним кандидатом завдяки чудовій історії.

Відеоігрові екранізації набирають обертів і стають помітним трендом. Нещодавно аудиторію підкорила адаптація The Last оf Us, а зараз в кінотеатрах гримить "Брати Супер Маріо в кіно". І це лише найвідоміші нові картини за мотивами ігор. У майбутньому список екранізацій продовжить розширюватися швидкими темпами, і в ньому може з'явитися Red Dead Redemption.

Актор Джек Блек відомий за фільмами "Школа року", "Джуманджі: Поклик джунглів" і вже згаданому "Брати Супер Маріо в кіно". Він також цікавиться іграми і навіть озвучив кілька культових персонажів, наприклад, Залізяку в Borderlands і Гельмута Фуллбіра в Psychonauts 2.

У недавньому інтерв'ю з BBC актор пофантазував щодо гри, яка заслуговує на адаптацію. На думку Блека, це Red Dead Redemption від Rockstar Games, адже в проєкті реалізована чудова історія – навіть краща, ніж в TLoU.

Відео дня

"The Last of Us була фантастичною [екранізацією]. І що найдивовижніше, так це те, наскільки вона вірна першоджерелу. По суті, це все з гри, тільки з парою змін. Вона отримає всі нагороди. Вони використовували відеоігру майже як розкадрування, і я сказав: "Ого, це виглядає точно так само", — заявив Блек.

Потім актор продовжив: "Є кілька чудових ігор, які ще належить дослідити на телебаченні або в кіно. Можливо, з'явиться фільм за мотивами Red Dead Redemption? Повинен бути, тому що я думаю, що історія [цієї гри] так само хороша або навіть краща, ніж у The Last of Us".

Однак на поточний момент невідомо, чи збудуться фантазії Блека. Rockstar ще жодного разу не погоджувалася на екранізацію своїх ігор, хоча переговори велися.

Коротко про Red Dead Redemption

Це знаменитий екшен від Rockstar Games. Сюжет гри присвячений полюванню Джона Марстона на членів своєї колишньої банди заради порятунку сім'ї.

Проект включає відкритий світ з безліччю другорядних завдань, перестрілки, дослідження місцевості та інше. RDR досі вважається одним з найкращих творінь Rockstar.

Вас також можуть зацікавити новини: