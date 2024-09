Датамайнери виявили сліди гри в базі даних PSN.

Студія Aspyr офіційно займається ремастерами ігор Legacy of Kain: Soul Reaver 1 і 2. За витоками з бази даних PlayStation Network, їхній реліз запланований на 10 грудня 2024 року. Цю інформацію виявили датамайнери, які також знайшли скріншоти і трейлер зі згадкою консолей PS4 і PS5, однак очікується, що ігри будуть доступні і на інших платформах.

Анонс збірки, найімовірніше, відбудеться на майбутньому State of Play, запланованому на ніч із 24 на 25 вересня о 01:00 за київським часом. Якщо інформація підтвердиться, фанати отримають більше подробиць про ремастери найближчим часом.

Офіційний опис оновлених ігор звучить так: "Через століття після зради і страти вашим колишнім повелителем Каїном, ви повертаєтеся з мертвих заради помсти. Використовуйте сили примари, перемагайте вампірів пазурами, телекінезом і примарним клинком. Поглинайте душі ворогів, щоб стати сильнішими, і переходьте між світами за допомогою сили Старшого Бога."

Відео дня

Інтерес до ремастерів з'явився ще влітку, коли на виставці San Diego Comic-Con помітили фігурки Каїна і Разіеля на стенді видавництва Dark Horse, що викликало чутки про повернення серії. На додаток, у липні компанія Bit Bot Media анонсувала комікс-приквел Legacy of Kain: Soul Reaver - The Dead Shall Rise, який розповість історію Разіеля до його перетворення на вампіра, підтверджуючи тенденцію до відродження франшизи.

Також нагадаємо, що ремейк Star Wars: Knight of the Old Republic зараз перебуває в активній розробці. Saber Interactive з нетерпінням чекає моменту, коли зможе показати гру.

Вас також можуть зацікавити новини: