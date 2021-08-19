Здобувачам обіцяють конкурентну заробітну плату, уроки англійської та дружний колектив із 300 співробітників.

Українська студія GSC Game World, що працює над довгоочікуваним шутером S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, відкрила 32 нових вакансії.

Про це розробники повідомили на сайті LinkedIn.

"Наразі ми набираємо персонал для безлічі відділів і проектів. Отже, якщо ви розробник-початківець або просто плануєте приєднатися до сімейства розробників ігор – ознайомтеся з цими вакансіями", – написали в GSC.

Студія шукає фахівців в різних напрямках – від програмістів і геймдизайнерів до тестувальників, наративних дизайнерів та левел-дизайнерів.

Здобувачам обіцяють конкурентну заробітну плату, уроки англійської та дружний колектив із 300 співробітників. За деякими винятками практично всі вакансії штатні. Тому закордонним розробникам потрібно буде переїхати в Україну.

"Якщо ви з-за кордону – можливо, настав час для зміни обстановки, Україна прекрасна в цю пору року", – написали розробники.

Нагадаємо, нещодавно студія повідомила, що S.T.A.L.K.E.R. 2 розробляється на рушії Unreal Engine 5. Реліз гри все ще призначено на 28 квітня 2022 року. Шутер вийде на ПК та Xbox Series X, де поповнить бібліотеку сервісу Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хорора та імерсивного симулятора.

Розробники обіцяють реалізувати нелінійну історію з різноманітними варіантами розвитку подій, які приведуть до різних фіналів.

Графіка нового покоління, створена з використанням передових технологій фотограмметрії та сканування.

Розвинена система штучного інтелекту та вдосконалена система симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти та тварини взаємодіятимуть один з одним та з оточенням без участі гравця.

Імерсивні механіки виживання такі як голод, сон, кровотеча, опромінення.

Динамічна зміна погоди та цикл дня і ночі.

30 видів зброї з можливістю модифікацій.

У грі будуть як звичайні, так і архі-аномалії – унікальні та більш руйнівні.

Можливість встановлювати користувальницькі моди.

Автор: Сергій Коршунов