Цю інформацію було взято безпосередньо з бази даних Epic Games Store.

Користувачі мережі знайшли можливі згадки ПК-версій Red Dead Redemption, The Last of Us Part II та інших ще неанонсованих ігор у цифровому магазині Epic Games Store. Про це повідомляє портал DSOGaming.

Наступна інформація була взята безпосередньо з бази даних EGS. По суті, це аналог SteamDB для проєктів у магазині конкурентів. І завдяки цим додатковим відомостям вдалося з'ясувати, що готується вихід:

ПК-версії The Last of Us: Part II. З чуток, вона вже повністю готова, а Sony притримує реліз до прем'єри 2 сезону однойменного серіалу.

З чуток, вона вже повністю готова, а Sony притримує реліз до прем'єри 2 сезону однойменного серіалу. ПК-версії Red Dead Redemption . Дебютний реліз ковбойського екшену відбувся ще 14 років тому на PS3 і Xbox 360.

. Дебютний реліз ковбойського екшену відбувся ще 14 років тому на PS3 і Xbox 360. ПК-версії Final Fantasy 16. Поки що гра є ексклюзивом PS5.

Поки що гра є ексклюзивом PS5. Ремейка Final Fantasy 9. Він не тільки існує, а й скоро вийде – до квітня 2025 року.

Він не тільки існує, а й скоро вийде – до квітня 2025 року. Turok (незрозуміло, чи це нова гра, чи ремастер) і Remnant 3.

Після того, як список із цими проєктами розійшовся мережею, EGS швидко випустила оновлення, що забороняє стороннім програмам отримувати подібні відомості. Поки невідомо, чи буде якийсь із цих проєктів ексклюзивом Epic Games. Наприклад, ремейк Final Fantasy 7 вийшов у Steam лише через пів року після появи в EGS.

Відео дня

Нагадаємо, Sony офіційно підтвердила, що God of War Ragnarok стане їхньою наступною грою, портованою на ПК. Продовження знаменитого екшену від студії Santa Monica надійде в продаж 19 вересня.

Якщо ви шукаєте у що пограти в червні 2024 року, УНІАН розповідав про найцікавіші ігри цього місяця. Уже скоро виходить доповнення для однієї з найкращих ігор в історії, новий хорор від авторів Amnesia та інші новинки.

Вас також можуть зацікавити новини: