А наступного тижня можна буде забрати сиквел до неї.

У Epic Games Store почалася чергова безкоштовна роздача. Напередодні Хелловіну адміністрація магазину дарує геймерам одну з найкращих хорор-ігор всіх часів.

Йдеться про The Evil Within, духовного спадкоємця не менш культового Resident Evil. Гра розповідає про пригоди детектива Себастьяна Кастеллноса в світі монстрів та кошмарів. Знищувати монстрів грубою силою тут не вийде, тому гравцям доведеться проявляти кмітливість.

Сама гра вийшла ще в 2014 році і окрім хорор-складової привернула до себе увагу своїм хитросплетеним сюжетом, для розуміння якого недостатньо було просто пройти гру – потрібно було приділити увагу всьому бекграунду гри. У Steam The Evil Within має 84% позитивних відгуків.

Також в магазині весь тиждень будуть роздавати Eternal Threads – головоломку від першої особи про управління часом, вибір та його наслідки. У тому ж Steam у неї суттєві 89% позитивних відгуків.

Обидва проєкти будуть доступні безкоштовно до вечора 26 жовтня. А через тиждень в роздачу підуть Tandem: a Tale of Shadows і The Evil Within 2.

А вже завтра виходить Marvel's Spider-Man 2, який журналісти оцінили в 91 бал зі 100. Судячи з оглядів, Insomniac Games і Sony випустили не тільки одну з найкращих ігор року, але і одну з найкращих ігор про супергероїв загалом.

Окрім Spider-Man 2, до кінця жовтня вийдуть такі очікувані ігри, як Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Super Mario Bros. Wonder і Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

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