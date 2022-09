На відео Альянс і Орда б'ються проти Бича.

Blizzard Entertainment підігріває інтерес до World of Warcraft: Wrath of the Lich King напередодні запуску класичних серверів. Компанія опублікувала епічний релізний трейлер розширення, в якому демонструються спроби Орди і Альянсу дати бій Бичу.

У першій половині ролика показується, як військо Короля-ліча вторглося на простори Азерота і Калімдора. Воно почало розоряти поселення, вбивати жителів і влаштовувати тотальний хаос. На відео миготять знамениті локації з World of Warcraft, охоплені вогнем. Ними крокує Король-ліч, який зібрався підкорити всі раси.

А в другій половині демонструються битви Орди і Альянсу проти Бича. Фракції зібрали війська і героїв, щоб дати відсіч небезпечному ворогові. У цей момент на екрані з'являються кадри з битвами на території Нордскола, рейдовими підземеллями, полями битв та іншими фірмовими атрибутами WoW.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic — головні деталі

Розширення запустять за схемою, випробуваною класичною версією MMORPG і аддоном The Burning Crusade. Реліз відбудеться 26 вересня.

Гравці будуть починати пригоду в одній з двох локацій: Борейскій тундрі або Ревучому фіорді. До списку професій додасться "накреслення", яке дозволяє створювати містичні гліфи для зміни властивостей навичок, а також артефакти для лівої руки.

Кожен користувач зможе створити одного лицаря смерті на сервері. Для цього не знадобиться вже прокачаний до 55 рівня персонаж.

В аддон додали легендарні підземелля для п'яти гравців, такі як "Азжол-Неруб" і "Очищення Стратхольма". Буде також оновлений варіант рейду з облогою Наксрамаса на 10 і 25 користувачів.

З'являться свіжі досягнення з різними нагородами за подвиги і звершення гравців.

Вас також можуть зацікавити новини: