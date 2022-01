Шоу з'явиться на малих екранах вже цього року.

У 2021 році користувачі часто викладали в Мережу зображення і відео зі зйомок серіальної адаптації The Last of Us. А ось офіційні новини про шоу з'являлися рідко. HBO лише оголошувала акторів, які приєдналися до касту картини. Однак тепер стало відомо, що створення екранізації знаходиться на фінальних стадіях. Такий висновок напрошується з термінів релізу серіалу за мотивами The Last of Us.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

