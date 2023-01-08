Будова повністю відповідає дизайну оригіналу.

Фанатам Minecraft скоро знадобиться записувати в окремий каталог всі цікаві будови, які зводяться в грі. За більш ніж десять років з моменту існування проекту вони відзначилися тисячами прекрасних і деталізованих робіт — від постапокаліптичних і сучасних міст до будівель з ігор, наприклад, Bloodborne. А тепер до списку можна додати вигаданий ресторан швидкого харчування "Красті Краб" з мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".

Роботою відзначився відвідувач форуму Reddit La_knavo4. Він опублікував кілька скриншотів з демонстрацією будівлі. Споруда повністю відповідає оригіналу. Ентузіаст створив округлу форму за допомогою дерев'яних блоків, встановив скло і додав прапори над входом. Один з останніх нагадує перевернутий український.

Всередині La_knavo4 постелив зелений килим і поставив столики. Шкода тільки, що гравець не показав інтер'єр повноцінно. Судячи зі скриншотів, він звів будову в мобільній версії Minecraft, а це менш зручно, ніж на ПК і консолях.

Відео дня

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

Вас также могут заинтересовать новости: