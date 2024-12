Нову гру Юсуфа Фареса мають анонсувати вже за тиждень на The Game Awards 2024.

Наближається велика презентація The Game Awards 2024, а разом з нею і чутки про ігри, які покажуть на івенті. Цього разу у відомого інсайдера виявилася дуже детальна інформація про нову гру Юсуфа Фареса, автора It Takes Two і A Way Out.

Інсайдер billbil-kun повідомив, що наступна гра Hazelight Studios, команди Фареса, називатиметься Split Fiction, а її реліз заплановано на 6 березня 2025 року для ПК і консолей.

Повноцінний анонс відбудеться вже наступної п'ятниці на премії The Game Awards 2024, де Фарес, друг ведучого церемонії Джеффа Кілі, - постійний гість.

Якихось подробиць про гру не багато. Як і в минулих іграх студії, основною механікою буде кооперативне проходження зі сплітскріном, на що навіть сама назва натякає. Очікується, що розробники експериментуватимуть із динамічною системою поділу екрана.

Раніше ми розповідали, що редактори відразу двох великих ігрових видань очікують дуже багато чого від майбутнього The Game Awards 2024. Це буде 10-та річниця премії, тому організатори справді можуть підготувати щось незвичайне.

