Нова гра від Hazelight Studios називатиметься Split Fiction.

Після приголомшливого успіху It Takes Two, проданого тиражем понад 20 мільйонів копій у всьому світі, Hazelight Studios готує свій наступний проєкт.

За інсайдерською інформацією видання Dealabs, новий кооперативний проєкт студії називатиметься Split Fiction, і його розробка ведеться вже щонайменше два роки.

Назва гри натякає на інновації в механіці розділеного екрана - ключової особливості попередніх проєктів студії. Слово "Split" може вказувати на динамічну систему поділу екрана, яка змінюватиметься залежно від ігрових ситуацій, переходячи від вертикального поділу до горизонтального і навпаки. Нещодавні натяки від студії, включно із зображенням із нотатками та схемами, підтримують цю теорію.

Керівник студії Hazelight Юсуф Фарес раніше заявив у своїх соціальних мережах, що анонс нової гри відбудеться цього року. Він підігрів інтерес шанувальників, опублікувавши загадкове повідомлення з частково прихованою назвою: "S**** ******N". "Ми скоро розповімо більше про наш новий проєкт", написав Фарес, викликаючи хвилю обговорень і припущень в ігровій спільноті.

Hazelight Studios у листопаді відзначає своє 10-річчя, і багато хто очікує, що саме тоді буде зроблено офіційне оголошення про Split Fiction. Шанувальники з нетерпінням чекають подробиць і сподіваються на чергову інноваційну пригоду від команди Йозефа Фареса.

Попередні проєкти студії, такі як A Way Out і It Takes Two, здобули високі оцінки за оригінальний підхід до кооперативного геймплею та емоційно насичені сюжети. Якщо чутки про Split Fiction підтвердяться, на гравців може чекати нова захоплива кооперативна подорож, яка знову перевизначить жанр.

Нагадаємо, що нещодавно одна з найуспішніших ігор року Black Myth: Wukong отримала вікове обмеження для версії на Xbox. Це може вказувати на швидкий вихід проєкту на консолі Microsoft.

