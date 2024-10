Юсуф Фарес у своєму стилі анонсував гру під назвою S*** ******N.

Юсуф Фарес і Hazelight Studios інтригують гравців своїми натяками. Геймдизайнер поділився зацензуреною назвою наступного проєкту - S*** ******N. Це нова франшиза, і, як заявив сам Фарес, її офіційний анонс не за горами.

Отримую безліч запитань про наступну гру. Ось вам для затравки. Це ЗОВЕРШЕННО НОВА інтелектуальна власність під назвою S*** ******N. Уже скоро ми її покажемо. Не можу дочекатися.

Юсуф Фарес - шведський режисер і гейм-дизайнер ліванського походження, відомий своєю роботою над нестандартними кооперативними іграми, які поєднують яскраві історії та оригінальні механіки. Він прославився завдяки своїм іграм A Way Out і It Takes Two, які отримали високі оцінки критиків і завоювали визнання гравців по всьому світу. Фарес відомий своїм емоційним підходом до створення ігор і харизматичними публічними виступами, які часто привертають увагу до його проєктів.

Hazelight Studios, заснована Юсуфом Фаресом, уже давно зарекомендувала себе як одна з найкреативніших і найамбітніших студій в індустрії. Проєкти Hazelight виділяються своїм акцентом на кооперативний геймплей, який ставить взаємодію гравців у центр уваги, що робить їхні ігри особливо запам'ятовуваними та унікальними.

Натяки засновника студії підтримали і в Hazelight. В офіційному твіттері студії з'явилася фотографія, на якій зображена купка паперів із позначками Hazelight і видавця EA Originals. На фотографіях видно безліч нотаток і виправлень, а також закреслена остання цифра року виходу гри, реліз намічений на "202?" рік. Судячи з нотаток на тлі, проєкт знову буде кооперативною грою, а головних героїв звуть Міо і Зої.

Дата анонсу залишається невідомою, проте існує висока ймовірність, що презентація відбудеться в рамках шоу The Game Awards 2024, яке відбудеться 13 грудня. З огляду на дружні стосунки Юсуфа Фареса з ведучим TGA Джеффом Кілі, це цілком можливо. Також варто зазначити, що Hazelight цього року виповнюється 10 років, тож анонс проєкту може бути приурочений до цієї події.

Нагадаємо, що сьогодні було анонсовано Subnautica 2. Найнезвичайнішим нововведенням сиквела стане кооператив на трьох гравців, у грі належить вивчати нову невідому планету.

