Зарубіжні видання опублікували рецензії на ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater, який вийде 28 серпня на Xbox Series, PS5 і ПК. На думку критиків, гра вдалася.

На момент написання новини у ремейка 86 балів на Metacritic і 85 балів на OpenCritic. Судячи з рецензій, зараз це найкращий спосіб ознайомитися з ремейком третьої та, ймовірно, найвідомішої частини Metal Gear Solid.

Журналісти зазначили, що підхід Konami до MGS 3 відрізняється від того, як Capcom робить ремейки Resident Evil. Вони називають його досить акуратним, але вірним класиці. Розробники буквально перенесли гру Кодзіми з новою графікою, камерою та керуванням, проте ніяк не переосмислили її. Тому не варто очікувати змін у сюжеті чи основному геймплеї.

До недоліків рецензенти віднесли невеликі пригальмовування в катсценах, а також подекуди візуальні артефакти. Але ці проблеми, ймовірно, виправлять до релізу.

Metal Gear Solid 3 навряд чи дійсно потребувала ремейку, але тепер, коли він з'явився, я не впевнений, що коли-небудь зможу повернутися до оригінальних версій – Game Informer.

А поки можна подивитися релізний трейлер римейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. У ролику показали нарізку з ключових сюжетних моментів і зустрічей із персонажами, включно з культовою сценою дуелі на квітковому полі.

Konami говорила, що хоче почати з ремейка Metal Gear Solid 3, оскільки це історія походження Великого Боса. Якщо ремейк добре себе покаже, це може означати, що в майбутньому ми отримаємо оновлення першої та другої частини на Unreal Engine.

Хідео Кодзіма, творець оригінальної гри, говорив, що в ремейк Metal Gear Solid 3 грати не планує. Він зазначив, що майже не грає в сучасні ААА-ігри. Його набагато більше приваблюють тайтли від інді-розробників, які частіше ризикують.

