Про це повідомив один із розробників Syphon Filter, старого ексклюзиву для Playstation.

Наступна презентація Playstation State of Play може пройти вже 30 січня.

Про це повідомляє один із творців старого ексклюзиву для Playstation Syphon Filter Алекс Сміт. За його інформацією, на презентації оголосять дати релізу Death Stranding 2 і сиквела Ghost of Tsushima.

Крім того, на заході мають представити якийсь великий мультиплатформний проєкт. У коментарях припускають, що це може бути Resident Evil 9, адже Capcom дійсно анонсувала ремейки класичних частин Resident Evil на State of Play.

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Але все ж відомостям Алекса Сміта потрібно довіряти з побоюванням. Його прогнози вже не раз не виправдовувалися, що помічають і користувачі під постом.

Раніше ми розповідали, що генеральний директор Playstation впевнений, що Uncharted назавжди змінила ігрову індустрію. Після серії від Naughty Dog усі розробники AAA-проектів намагалися дістатися до планки якості, заданої Uncharted.

Крім того, з внутрішніх документів Microsoft стало відомо, що новий геймпад Xbox перейме деякі фічі з контролера Dual Sense для Playstation 5.

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