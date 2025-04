Що туди увійде - невідомо, але, можливо, в комплекті будуть відразу обидві частини серії.

Naughty Dog працює над спеціальним виданням The Last of Us для Playstation 5. За чутками, воно отримає фізичний реліз і коштуватиме аж 109 доларів.

Про це повідомив інсайдер Billbil-kun, який раніше неодноразово розкривав плани Sony. Він припускає, що до видання можуть увійти обидві частини серії, ремастери, зрозуміло, або ж воно запропонує якийсь додатковий контент.

Анонс очікується протягом двох місяців, що збігається з важливими подіями для франшизи. 13 квітня стартує другий сезон серіалу від HBO, а 19 червня виповниться п'ять років з дня виходу другої частини.

Також зовсім скоро The Last of Us Part 2 вийде на ПК, але нещодавно ми розповідали, що багато гравців знову зіткнуться з проблемами з Playstation Network. Гра буде недоступна в 130 країнах.

Крім того, нової гри фанатам чекати не варто. Творець The Last of Us Ніл Дракманн припустив, що третя частина може ніколи не вийти - імовірно, Part 2, залишиться заключною.

