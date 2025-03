Нещодавні послаблення в політиці Sony не допомогли уникнути обмежень.

The Last of Us Part 2 Remastered вийде на ПК 3 квітня, запропонувавши поліпшену графіку, нові ігрові режими та повну інтеграцію з контролером DualSense. Однак, незважаючи на ослаблення вимог до облікового запису PSN, гра залишиться недоступною в низці країн.

Раніше Sony вимагала обов'язкового підключення PSN-акаунта для своїх ПК-портів, але пізніше скасувала цю вимогу, зробивши прив'язку облікового запису опціональною. Однак це не вирішило головну проблему: більш ніж у 130 країнах створити PSN-акаунт просто неможливо. У результаті ігри, що вимагають його наявності, просто не продаються в цих регіонах.

Ситуація з The Last of Us Part 2 Remastered не змінилася навіть після скасування обов'язкової прив'язки. На сторінках гри в Steam і Epic Games Store користувачі з безлічі країн, як і раніше, бачать повідомлення про недоступність покупки. За даними SteamDB, проблема торкнулася жителів Литви, Грузії, Японії, Вірменії, Естонії та інших.

Раніше стали відомі системні вимоги The Last of Us 2 для ПК. Для гри на мінімальних налаштуваннях графіки вистачить GTX 1650, але доведеться задовольнятися 720p/30 fps.

