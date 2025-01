Видання DSOGaming згадало ігри минулого року з найкращою і найгіршою оптимізацією.

Видання DSOGaming, яке спеціалізується на ігрових бенчмарках, опублікувало рейтинг відеоігор 2024 року з найкращою оптимізацією. Вони стабільно і спритно працювали на релізі, водночас радуючи картинкою та адекватними системними вимогами.

Згідно з експертами, грою з найкращою оптимізацією у 2024 році виявилася Dragon Age: The Veilguard. Гра вийшла без єдиного перенесення, має чудовий вигляд і добре працює навіть на старих відеокартах. Також новинку похвалили за використання технології Strand Hair для природної симуляції людського волосся, яку EA вперше представила в серії FIFA, завдяки чому багато персонажів мають чудовий вигляд.

На другому місці опинилася адвенчура Indiana Jones and the Great Circle (версія без трасування шляху). При цьому версію з трасуванням шляху в DSOGaming назвали найкрасивішою ПК-грою 2024 року. Третю позицію в топі посів God of War: Ragnarok.

Топ-10 найбільш оптимізованих ПК-ігор 2024 року за версією DSOGaming:

Dragon Age The Veilguard; Indiana Jones and the Great Circle; God of War: Ragnarok; Call of Duty: Black Ops 6; Senua's Saga: Hellblade 2; Warhammer 40K: Space Marine 2; Tekken 8; Still Wakes the Deep; Empire of the Ants; Like a Dragon: Infinite Wealth.

Також у DSOGaming назвали ПК-ігри 2024 року з найгіршою оптимізацією. До нього потрапили лише чотири проєкти, включно зі STALKER 2 від української студії GSC Game World, ремейком Until Dawn, Dragon's Dogma 2 і Brothers: A Tale of Two Sons Remake.

Як зазначили журналісти, "Сталкер 2" дуже красивий, але по суті гра вийшла в бета-версії, і на релізі "порадувала" низкою багів аж до блокування сюжетних квестів. І хоч GSC Game World випустила декілька патчів, жоден з них не поліпшив її продуктивність.

Раніше ми розповідали, що STALKER 2: Heart of Chornobyl визнали однією з найкрасивіших ігор 2024 року за версією видання GamingBolt. У візуальному плані український шутер поступився тільки Senua's Saga: Hellblade 2.

