Напередодні Хелловіну видання IGN склало топ найкращих відеоігор у жанрі хорор, відібравши 25 тайтлів. Автори керувалися "найбільшим переляком", який викликав кожен із фільмів жахів.

До рейтингу найкращих хорорів увійшли тільки "чистокровні" представники жанру: зокрема, The Last of Us 2 і Bloodborne враховувати не стали. Примітно, що більша частина з ігор списку вийшла в останні 15 років.

Перше місце автори IGN віддали Silent Hill 2. "Тривожна і психологічна" подорож не втратила своєї актуальності, зокрема завдяки рімейку від Bloober Team, що вийшов раніше цього місяця. При цьому журналісти вибрали оригінальну версію 2001 року, зазначивши унікальний шарм епохи PS2, що "змушує повертатися до її піксельного туману і зловісної атмосфери".

На другому місці опинився рімейк Resident Evil 2, який одночасно назвали найкращою частиною серії. Оновлену версію вважають головним прикладом того, як класичну гру можна адаптувати для нової аудиторії. А на третьому рядку розмістилася перша "Амнезія".

25 найкращих ігор-хорорів за версією IGN:

Silent Hill 2 Resident Evil 2 (2019) Amnesia: The Dark Descent P.T. Dead Space Alien: Isolation Outlast Left 4 Dead 2 Resident Evil 4 Five Nights at Freddy’s Resident Evil (1996) Forbidden Siren 2 Clock Tower Soma Alan Wake 2 Until Dawn Dead by Daylight Phasmophobia Visage Inside Manhunt Condemned: Criminal Origins The Evil Within Slender: The Eight Pages Stay Out of the House

Для наочності IGN склав відеоверсію свого топу:

Раніше свій список найкращих ігор-хорорів склав портал Gamespot. Автори не стали розкладали ігри по місцях, натомість просто вибрали найкращі проєкти, які "не тільки лякають, а й тішать якісним опрацюванням сюжету і геймплею, пропонуючи захопливі, а часом і моторошні історії".

