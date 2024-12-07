Amazon додає 10 ігор секретного рівня до підписки Prime / Фото - Amazon

Amazon підігріває інтерес глядачів до анімаційної антології Secret Level від творців Love, Death and Robots, присвяченої екранізації відеоігор.

Компанія тимчасово додала в підписку Amazon Prime 10 ігор, адаптації яких ми побачимо на сервісі вже 10 грудня. До списку потрапили три гри у всесвіті Dungeons and Dragons і аж чотири за Warhammer 40K. При цьому серед ігор немає жодного проєкту від Sony.

  • Baldur's Gate: Enhanced Edition - до 8 січня.
  • Baldur's Gate II - до 8 січня.
  • Mega Man 11 - до 31 грудня.
  • Necromunda: Hired Gun - до 19 грудня.
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition - до 8 січня.
  • The Outer Worlds - до 5 березня.
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - до 19 грудня.
  • Spelunky - до 8 січня.
  • Warhammer 40,000: Dawn of War - до 18 грудня.
  • Warhammer 40,000: Space Marine - до 18 грудня.

Раніше ми розповідали, що Кіану Рівз потрапив у Secret Level на головну роль в одній із серій абсолютно випадково. Актор великий фанат антології Love, Death and Robots і дуже хотів узяти участь у якомусь проєкті авторів. При тому йому було байдуже навіть кого грати, Рівз просто хотів потрапити в титри.

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