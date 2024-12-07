У списку немає жодної гри Sony.

Amazon підігріває інтерес глядачів до анімаційної антології Secret Level від творців Love, Death and Robots, присвяченої екранізації відеоігор.

Компанія тимчасово додала в підписку Amazon Prime 10 ігор, адаптації яких ми побачимо на сервісі вже 10 грудня. До списку потрапили три гри у всесвіті Dungeons and Dragons і аж чотири за Warhammer 40K. При цьому серед ігор немає жодного проєкту від Sony.

Baldur's Gate: Enhanced Edition - до 8 січня.

Baldur's Gate II - до 8 січня.

Mega Man 11 - до 31 грудня.

Necromunda: Hired Gun - до 19 грудня.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition - до 8 січня.

The Outer Worlds - до 5 березня.

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - до 19 грудня.

Spelunky - до 8 січня.

Warhammer 40,000: Dawn of War - до 18 грудня.

Warhammer 40,000: Space Marine - до 18 грудня.

Раніше ми розповідали, що Кіану Рівз потрапив у Secret Level на головну роль в одній із серій абсолютно випадково. Актор великий фанат антології Love, Death and Robots і дуже хотів узяти участь у якомусь проєкті авторів. При тому йому було байдуже навіть кого грати, Рівз просто хотів потрапити в титри.

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