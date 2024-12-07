Amazon підігріває інтерес глядачів до анімаційної антології Secret Level від творців Love, Death and Robots, присвяченої екранізації відеоігор.
Компанія тимчасово додала в підписку Amazon Prime 10 ігор, адаптації яких ми побачимо на сервісі вже 10 грудня. До списку потрапили три гри у всесвіті Dungeons and Dragons і аж чотири за Warhammer 40K. При цьому серед ігор немає жодного проєкту від Sony.
- Baldur's Gate: Enhanced Edition - до 8 січня.
- Baldur's Gate II - до 8 січня.
- Mega Man 11 - до 31 грудня.
- Necromunda: Hired Gun - до 19 грудня.
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition - до 8 січня.
- The Outer Worlds - до 5 березня.
- Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - до 19 грудня.
- Spelunky - до 8 січня.
- Warhammer 40,000: Dawn of War - до 18 грудня.
- Warhammer 40,000: Space Marine - до 18 грудня.
Раніше ми розповідали, що Кіану Рівз потрапив у Secret Level на головну роль в одній із серій абсолютно випадково. Актор великий фанат антології Love, Death and Robots і дуже хотів узяти участь у якомусь проєкті авторів. При тому йому було байдуже навіть кого грати, Рівз просто хотів потрапити в титри.