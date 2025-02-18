Ідея не надто сподобалася розробникам, тому було вирішено від неї відмовитися.

Колишній розробник Rockstar Оббе Вермеей розповів, як працювали світлофори в GTA 3 і, виявляється, NPC підкорялися їм навіть після того, як гравець зносив їх з дороги.

Вся справа в тому, що світлофори були не просто декорацією. У GTA 3 вони працювали за чіткою системою: північ-південь, схід-захід і пішохідний перехід. Під час запуску гри дані про цикл записувалися в дорожні вузли, тож навіть якщо гравець збивав стовп, логіка роботи сигналу зберігалася.

Вермеей зазначив, що система настільки вдало працювала, що її навіть не чіпали в GTA 4, карта завантажувалася, світлофори розставлялися, і все само працювало.

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Але найцікавіше, що спочатку в грі була механіка, за якої за проїзд на червоний гравець отримував одну зірку розшуку. Вермеей хотів, щоб це додавало реалізму, але ідея провалилася: "Команді це не сподобалося".

Раніше ми розповідали, що журналісти дізналися точну дату релізу GTA 6. Редактори видання Kotaku стверджують, що найочікуваніший проєкт Rockstar вийде 28 жовтня 2025 року.

Також нагадаємо, що глава Take-Two Штраус Зельник підтвердив, що GTA 6 вийде на ПК пізніше, ніж на консолях.

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