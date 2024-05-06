Ігри будуть видалені з підписки 21 травня.

У розділі PlayStation Plus для консолей PS4 і PS5 з'явився повний список ігор, які зникнуть з каталогу онлайн-сервісу до кінця місяця.

Якщо спочатку вважалося, що 21 травня користувачі підписки PS Plus Extra і Deluxe позбудуться 25 ігор, включно з відразу декількома Final Fantasy, то тепер з'явилася інформація, що до них додадуться ще вісім. Тобто, загалом каталог PS Plus покинуть 34 тайтли:

Abzu

Adrift

How to Survive 2

The Artful Escape

Ashen

Last Stop

I Am Dead

Absolver: Downfall

My Friend Pedro

The Messenger

Jotun: Valhalla Edition

Sundered: Eldritch Edition

World of Final Fantasy

This Is the Police

This Is The Police 2

Elex

Monster Jam: Steel Titans 2

Minit

Observation

Final Fantasy XV: Royal Edition

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy IX

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Darksiders: Warmastered Edition

Darksiders 2: Deathinitive Edition

Darksiders 3

Darksiders Genesis

Elex 2

MX vs. ATV Legends

Wreckfest

Kingdoms of Amalur

Також із каталогу PS Plus неочікувано вирішили прибрати Horizon: Zero Dawn. Гравці припустили, що це пов'язано з майбутньою презентацією PlayStation Showcase, на якій, судячи з усього, буде представлено ремастер гри.

Відео дня

Водночас із 7 травня підписники PS Plus Extra і Deluxe отримають можливість пограти в Destiny 2: Lightfall, EA Sports FC 24, Ghostrunner 2 і Tunic.

Нагадаємо, у вересні 2023-го Sony змінила вартість передплати PlayStation Plus – цінник виріс досить відчутно. Наприклад, річна підписка PS Plus Premium зросла з $119.99 до $159.99.

Також компанія говорила, що, на відміну від Xbox Game Pass, не планує додавати флагманські ігри від внутрішніх студій у підписку на релізі. У кращому разі вони з'являтимуться там через рік або два після виходу.

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