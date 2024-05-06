У розділі PlayStation Plus для консолей PS4 і PS5 з'явився повний список ігор, які зникнуть з каталогу онлайн-сервісу до кінця місяця.
Якщо спочатку вважалося, що 21 травня користувачі підписки PS Plus Extra і Deluxe позбудуться 25 ігор, включно з відразу декількома Final Fantasy, то тепер з'явилася інформація, що до них додадуться ще вісім. Тобто, загалом каталог PS Plus покинуть 34 тайтли:
- Abzu
- Adrift
- How to Survive 2
- The Artful Escape
- Ashen
- Last Stop
- I Am Dead
- Absolver: Downfall
- My Friend Pedro
- The Messenger
- Jotun: Valhalla Edition
- Sundered: Eldritch Edition
- World of Final Fantasy
- This Is the Police
- This Is The Police 2
- Elex
- Monster Jam: Steel Titans 2
- Minit
- Observation
- Final Fantasy XV: Royal Edition
- Final Fantasy VII
- Final Fantasy VIII Remastered
- Final Fantasy IX
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
- Final Fantasy XII: The Zodiac Age
- Darksiders: Warmastered Edition
- Darksiders 2: Deathinitive Edition
- Darksiders 3
- Darksiders Genesis
- Elex 2
- MX vs. ATV Legends
- Wreckfest
- Kingdoms of Amalur
Також із каталогу PS Plus неочікувано вирішили прибрати Horizon: Zero Dawn. Гравці припустили, що це пов'язано з майбутньою презентацією PlayStation Showcase, на якій, судячи з усього, буде представлено ремастер гри.
Водночас із 7 травня підписники PS Plus Extra і Deluxe отримають можливість пограти в Destiny 2: Lightfall, EA Sports FC 24, Ghostrunner 2 і Tunic.
Нагадаємо, у вересні 2023-го Sony змінила вартість передплати PlayStation Plus – цінник виріс досить відчутно. Наприклад, річна підписка PS Plus Premium зросла з $119.99 до $159.99.
Також компанія говорила, що, на відміну від Xbox Game Pass, не планує додавати флагманські ігри від внутрішніх студій у підписку на релізі. У кращому разі вони з'являтимуться там через рік або два після виходу.