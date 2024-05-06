Каталог PS Plus у травні втратить понад 30 ігор, включно з Horizon і DarkSiders 3 / фото Gunfire Games

У розділі PlayStation Plus для консолей PS4 і PS5 з'явився повний список ігор, які зникнуть з каталогу онлайн-сервісу до кінця місяця.

Якщо спочатку вважалося, що 21 травня користувачі підписки PS Plus Extra і Deluxe позбудуться 25 ігор, включно з відразу декількома Final Fantasy, то тепер з'явилася інформація, що до них додадуться ще вісім. Тобто, загалом каталог PS Plus покинуть 34 тайтли:

  • Abzu 
  • Adrift
  • How to Survive 2 
  • The Artful Escape 
  • Ashen 
  • Last Stop 
  • I Am Dead
  • Absolver: Downfall 
  • My Friend Pedro
  • The Messenger
  • Jotun: Valhalla Edition 
  • Sundered: Eldritch Edition
  • World of Final Fantasy 
  • This Is the Police
  • This Is The Police 2
  • Elex
  • Monster Jam: Steel Titans 2 
  • Minit 
  • Observation 
  • Final Fantasy XV: Royal Edition 
  • Final Fantasy VII 
  • Final Fantasy VIII Remastered 
  • Final Fantasy IX 
  • Final Fantasy X/X-2 HD Remaster 
  • Final Fantasy XII: The Zodiac Age  
  • Darksiders: Warmastered Edition 
  • Darksiders 2: Deathinitive Edition 
  • Darksiders 3
  • Darksiders Genesis
  • Elex 2
  • MX vs. ATV Legends
  • Wreckfest 
  • Kingdoms of Amalur 

Також із каталогу PS Plus неочікувано вирішили прибрати Horizon: Zero Dawn. Гравці припустили, що це пов'язано з майбутньою презентацією PlayStation Showcase, на якій, судячи з усього, буде представлено ремастер гри.

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Водночас із 7 травня підписники PS Plus Extra і Deluxe отримають можливість пограти в Destiny 2: Lightfall, EA Sports FC 24, Ghostrunner 2 і Tunic.

Нагадаємо, у вересні 2023-го Sony змінила вартість передплати PlayStation Plus – цінник виріс досить відчутно. Наприклад, річна підписка PS Plus Premium зросла з $119.99 до $159.99.

Також компанія говорила, що, на відміну від Xbox Game Pass, не планує додавати флагманські ігри від внутрішніх студій у підписку на релізі. У кращому разі вони з'являтимуться там через рік або два після виходу.

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