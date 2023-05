Йдеться про два культові проєкти на космічну тематику.

Ось і настав момент, коли фільми знімаються під натхненням ігор. В кінці березня стало відомо, що одна з кращих сцен в картині "Джон Вік 4" створювалася з оглядкою на The Hong Kong Massacre. А тепер схожа інформація з'ясувалася про "Вартових Галактики 3". Орієнтирами для свіжої стрічки стали дві культові гри.

Про це розповів режисер фільму Джеймс Ганн в особистому мікроблозі під час спілкування з фанатами. Він написав: "Mass Effect і Knights of the Old Republic точно вплинули на "Вартових". А в наступному повідомленні, Ганн погодився, що Star Wars: KotOR — це найвеличніша гра в історії.

Загалом не дивно, чому режисер обрав саме зазначені проєкти. Вони входять в число культових і вважаються шедеврами в своїх жанрах. Knights of the Old Republic взагалі нерідко називають кращою адаптацією "Зоряних війн" в ігровому середовищі.

Mass Effect і Knights of the Old Republic: докладніше про ігри

Це дві екшен-RPG від студії BioWare. Обидві входять в число кращих робіт команди і присвячені космічній тематиці.

У Mass Effect сюжет демонструє боротьбу з Женцями в ролі командора Шепарда і усунення інших загроз в галактиці. А геймплей включає варіативне проходження завдань, перестрілки, прокачування та інше.

Що стосується Star Wars: Knights of the Old Republic, то гра присвячена боротьбі з ситхами за 4 тисячі років до подій у фільмах першої трилогії "Зоряних війн". У проєкті реалізовано різноманітні локації і квести, а також система покрокових боїв.

