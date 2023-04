Стало відомо, коли вийде нова гра у всесвіті "Володаря перснів"

Йдеться про мобільну The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth.

Видавництво Electronic Arts оголосило дату релізу нової гри у всесвіті "Володаря кілець". Правда, йдеться не про якийсь гучний проєкт для ПК і консолей. ЕА повідомила, коли вийде мобільна The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth. Відповідною інформацією поділився директор розробки проекту Нік Райнхарт на офіційному сайті Electronic Arts. Він повідомив, що гра з'явиться на пристроях під управлінням iOS і Android 10 травня 2023 року. Керівник подякував гравцям, які підтримували розробників протягом виробництва і розповів, як команда схвильована перед релізом. "Ми дуже раді оголосити дату запуску і ще раз подякувати вам за те, що ви вирушили в цю подорож разом з нами. У найближчий тиждень або близько того у нас з'явиться інформація про терміни перезавантаження економіки, а також більш регулярні оновлення в міру наближення до запуску. У нас багато приголомшливого контенту і нових можливостей. У грі буде багато улюблених персонажів, а також, можливо, кілька нових облич. Будь ласка, слідкуйте за новинами в міру наближення дати запуску", — заявив Райнхарт. Відео дня Докладніше про The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth Це умовно-безкоштовна рольова гра з елементами стратегії. За сюжетом користувачам належить полювати на новий Перстень, який дозволить переписати історію.

У Heroes of Middle-Earth необхідно зібрати команду з різних знаменитих персонажів з саги Джона Толкіна. Фродо і Арагорн входять до списку.

Геймплей включає прокачування персонажів, взаємодію з різними фракціями Середзем'я, в тому числі раніше небаченими, збір екіпіровки, битви з ворогами під управлінням штучного інтелекту і реальними гравцями.

