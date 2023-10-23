У Squadron 42 поки немає точної дати релізу, але раніше автори оголосили про завершення роботи над усіма функціями гри.

Star Citizen – найдорожча відеогра в історії і одночасно одна з найбільш суперечливих розробок сучасності. Вона була анонсована ще в 2012 році, а бюджет гри формується на основі пожертвувань від користувачів і на сьогодні становить більше ніж 600 млн доларів.

Окрім основної гри, яка являє собою космічний симулятор, в розробці знаходиться самостійна сюжетна кампанія під назвою Squadron 42. І вона, судячи з усього, таки добереться до релізу. Розробники оголосили про завершення роботи над усіма функціями сюжетної компанії, тобто, тепер вони займуться "поліруванням" проєкту.

Щоб відзначити цей важливий етап, студія Cloud Imperium Games представила 26-хвилинне відео з демонстрацією ігрового процесу Squadron 42. На ньому можна оцінити і кат-сцени, і польоти на космічних кораблях, і наземні битви.

Також у відео можна побачити персонажів, яких зіграли відомі актори: Марк Хемілл, Джилліан Андерсон, Гері Олдман та інші. Як зауважили користувачі в коментарях, Squadron 42 атмосферою і видами нагадує недавню Starfield, тільки графіка тут сильно краще.

У Squadron 42 поки немає точної дати релізу. Скільки часу займе "полірування", в Cloud Imperium Games не уточнили. Напевно на цей етап піде ще рік або навіть два.

А поки ми в передчуття жовтневих ігрових релізів. У найближчий тиждень вийдуть Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Super Mario Bros. Wonder і Metal Gear Solid Master Collection Vol.1.

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