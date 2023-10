Причому у самій Naughty Dog не раз називали онлайновий проєкт по The Last Of Us "найамбітнішим" в історії студії.

За даними джерел видання Kotaku, розробка багатокористувацької The Last Of Us для PS5 була фактично заморожена. Sony поки не скасовує гру повністю, але її подальші перспективи туманні, попри збільшену популярність франшизи після виходу хітового шоу від HBO.

Naughty Dog ще до релізу The Last Of Us 2 анонсувала самостійний мультиплеєр на базі гри. Керівник студії Ніл Друкманн називав його самим "найамбітнішим" проєктом в історії студії і обіцяв розкрити подробиці в 2023 році. Однак, всупереч очікуванням, їх не було.

У травні цього року була новина, що розробка багатокористувацької The Last Of Us зупинена, а концепцію проєкту переглядають, оскільки в колишньому вигляді "вона не змогла б довго утримувати гравців". Згадувалося, що Sony прийняла таке рішення після експертизи від своєї внутрішньої студії Bungie.

Відео дня

Також в матеріалі Kotaku говориться, що в самій Naughty Dog зараз проходять звільнення, що торкнулися найрізноманітніші відділи – від основного виробничого до групи дизайнерів. При цьому найбільше постраждав відділ тестування якості. Штатних співробітників студії звільнення не торкнулися.

А тим часом розробка The Last Of Us 3 вже йде повним ходом. Пізніше цього року розпочнеться запис звуку та захоплення рухів для гри. Також, за чутками, Еллі знову буде відведена значна роль в новій частині

Багатокористувацька гра у всесвіті The Last Of Us: що відомо

Студія Naughty Dog неодноразово згадувала про гру, але повноцінно її так і анонсувала. Автори не представили жодного ролика чи крупинки інформації.

За ці роки розробники опублікували лише кілька концепт-артів гри. Перший показали в рамках Summer Game Fest 2022.

Події онлайнової The Last Of Us розгортаються в Сан-Франциско. Гра повинна була чи ще розповість історію з новими персонажами.

Вас також можуть зацікавити новини: