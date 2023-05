Naughty Dog паралельно працює над одиночною грою.

Розробку багатокористувацької The Last of Us призупинили. Концепцію проєкту переглядають, тому що в попередньому вигляді вона не змогла б довго утримувати гравців.

Такою інформацією поділився перевірений інсайдер і редактор Bloomberg Джейсон Шраєр. Він поспілкувався з чотирма людьми, знайомими з виробництвом мультиплеєрної The Last оf Us. На поточний момент розробку призупинили, а команду значно скоротили. Безліч творців перевели на інші проєкти. Які саме, Шраєр не уточнив.

Sony прийняла таке рішення після експертизи від своєї внутрішньої студії Bungie. Компанія, відома за успішною серією Destiny, оцінила портфоліо майбутніх ігор з сервісною моделлю японського платформотримача. Фахівці команди прийшли до висновку, що багатокористувацька The Last оf Us не зможе довго утримувати аудиторію.

Відео дня

В результаті почався перегляд концепції проекту. Bungie і Naughty Dog повинні підвищити якість гри і її здатність залишатися актуальною протягом тривалого часу.

Реакція Naughty Dog на матеріал

Bloomberg запросила коментар у студії-розробника після публікації матеріалу. Naughty Dog не відповіла, але виклала у Twitter звернення до фанатів.

Команда заявила, що пишається досягнутим прогресом у створенні багатокористувацької The Last оf Us. Виробництво триває, але студії знадобиться більше часу.

Naughty Dog також згадала про свої інші проєкти, включаючи "абсолютно новий одиночний досвід". Найімовірніше, мається на увазі сюжетна гра у свіжій франшизі.

Вас також можуть зацікавити новини: