Концепція гри дозволяє надавати користувачам більшу свободу, і до цього прагнули розробники.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стане "новим форматом" серії і орієнтиром при розробці нових частин. Це пов'язано з концепцією гри, до якої прагнули розробники.

Відповідну заяву зробив продюсер The Legend of Zelda Ейдзі Аонума в інтерв'ю Game Informer. Керівник порівняв поточний етап розвитку франшизи з релізом Ocarina of Time в 1998 році. Тоді теж був визначений курс, за яким почали слідувати розробники. Однак 25 років тому обраний напрямок накладав певні обмеження і не дозволяв реалізувати всі задумки.

"Що стосується Ocarina of Time, я думаю, буде правильно сказати, що вона дійсно створила формат для низки ігор у франшизі, які вийшли після неї. У певному сенсі це трохи обмежувало нас. Хоча ми завжди прагнемо надати гравцям певні свободи, були певні речі, які [у форматі Ocarina of Time] насправді не дозволяли давати людям свободу. [...] Ми дісталися до Breath of the Wild і нового типу більш відкритої гри та свободи, яку вона надає. Я думаю, правильно буде сказати, що це створило новий формат для продовження серії", — розповів Аонума.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

У проєкті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихалися ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочував з попередньої частини, але значно розрісся в розмірах. Наприклад, Лінк може досліджувати споруди на небесних островах.

З геймплейних можливостей в сиквелі варто відзначити будівництво різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня 2023 ексклюзивно на Nintendo Switch.

