Стало відомо, хто куруватиме розробку нового екшену.

Французька компанія-видавець відеоігор Ubisoft підтвердила, що Massive Entertainment розпочне роботу над новою грою у всесвіті Tom Clancy’s The Division. Ця ж студія працювала над двома попередніми частинами.

Куруватиме виробництво екшену Tom Clancy's The Division 3 Джуліан Герайті, який, як компанія повідомила у своєму блозі, повертається до Ubisoft на посаду виконавчого продюсера ігробренда The Division.

Під наглядом Герайті робитимуться всі проекти у франшизі The Division, включаючи мобільну гру Tom Clancy's The Division Resurgence та екшн-шутер Tom Clancy's The Division Heartland. Він приступить до виконання обов'язків після релізу Star Wars Outlaws у 2024 році.

Герайті вперше приєднався команди Tom Clancy's The Division як заступник креативного директора у 2014 році. Під час роботи над Tom Clancy's The Division 2 вже виступав креативним директором.

Герайті матиме створити команду для розробки Tom Clancy's The Division і зосередити на зміцненні ідентичності бренду. Він стверджує. що The Division "як франшиза все ще перебуває на ранній стадії розвитку" і ставить амбітну мету залучити понад 40 мільйонів гравців.

The Division - що треба знати про гру

Tom Clancy's The Division — це рольова гра-екшн, дія якої відбувається в недалекому майбутньому в Нью-Йорку, який пережив вірусну пандемію. Місія гравця – відновити порядок, дослідивши джерело вірусу.

Перша частина серії, Tom Clancy's The Division була розроблена компанією Massive Entertainment і випущена в 2016 році компанією Ubisoft для PlayStation 4, Xbox One та Windows.

Tom Clancy's The Division отримала загалом схвальні відгуки (70% позитивних відгуків в Steam) та у перший день продажів побила рекорди компанії Ubisoft, ставши найбільш продаваною грою. Ця гра також є дебютом для ігрового движка Snowdrop від Massive та Ubisoft.

В березні 2019 року вийшло продовження гри – Tom Clancy's The Division 2. Дія гри розгортається вже у Вашингтоні, округ Колумбія, за шість місяців після подій першої частини. Вона отримала змішані відгуки гравців – 66% були схвальними.

