У Lucasfilms оцінили успіх проекту.

Франшиза про Індіану Джонса переживає справжнє відродження. Нещодавня Indiana Jones and the Great Circle отримала 87 балів на Metacritic і 90% позитивних відгуків у Steam.

Віцепрезидент Lucasfilm Games Дуглас Райлі розповів Variety, що зараз розробники з Machine Games займаються доповненням The Order of the Giants.

Однак Райлі натякнув, що DLC не стане кінцем історії ігрового Інді. За його словами, компанія завжди не проти розповісти цікаву історію, а між основними фільмами франшизи проходило багато часу:

Відео дня

"Я думаю, ми завжди шукаємо чудові історії. І хороша новина полягає в тому, що між фільмами є багато простору, де ми можемо розповідати нові історії про Індіану Джонса, які, на мій погляд, можуть бути дуже цікавими."

Реліз Indiana Jones and the Great Circle відбувся 9 грудня. Гра доступна на ПК і Xbox Series, зокрема і в Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, чому в Indiana Jones and the Great Circle не можна вбивати собак. Індіана Джонс - справжній собачник.

Вас також можуть зацікавити новини: