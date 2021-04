Забрати гру 3 out of 10: Season Two можна до 15 квітня.

В онлайн-сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача. Всі бажаючі можуть отримати 3 out of 10: Season Two – інтерактивну комедію про розробників комп'ютерних ігор. Акція триватиме до 15 квітня.

Трейлер 3 out of 10: Season Two

Детальніше про 3 out of 10: Season Two

3 out of 10: Season Two – це інтерактивний ситком, що розповідає про вигадану студію Shovelworks Studios, розробники якої намагаються створити відеогру з оцінкою вище, ніж 3 з 10.

У 3 out of 10: Season Two є сюжетні міні-ігри, можливість пропускати, промотувати або перегравати будь-яку серію, а також багато гумору.

Наступного тижня, 15 квітня, в роздачу від Epic Games Store потраплять три гри: пригодницька головоломка Ken Follett's The Pillars of the Earth, інді The First Tree, а також збірка трьох частин point-and-click квестів Deponia: The Complete Journey.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов