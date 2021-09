Ціни було знижено на Assassin's Creed Valhalla, рімейки Resident Evil та інші ігри.

В PS Store почався новий розпродаж з подвійними знижками для передплатників сервісу PlayStation Plus. Ціни було знижено на сотні тайтлів, серед яких Assassin's Creed Valhalla, Marvel's Avengers та Outer Wilds.

Акція триватиме до 30 вересня. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій з урахуванням подвійної знижки.

Подвійні знижки в PS Store

Bioshock: the Collection – 299 грн (знижка 80%);

Shenmue III (Digital Deluxe Edition) – 239 грн (знижка 80%);

Sid Meier's Civilization VI – 284 грн (знижка 70%);

Resident Evil: Raccoon City Edition – 879 грн (знижка 60%);

Watch Dogs: Legion – 759 грн (знижка 60%);

Fallout 4 – 259 грн (знижка 60%);

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 599 грн (знижка 60%);

Immortals Fenyx Rising – 797 грн (знижка 58%);

Marvel's Avengers – 749 грн (знижка 50%);

Detroit: Become Human – 474 грн (знижка 50%);

Dirt 5 – 554 грн (знижка 50%);

Assassin's Creed Valhalla – 1063 грн (знижка 44%);

Terminator: Resistance – 719 грн (знижка 40%);

Outer Wilds – 473 грн (знижка 40%).

Нагадаємо, що у вересні передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно стелс-екшен Hitman 2, асиметричний багатокористувацький шутер Predator: Hunting Grounds, а також комплект з двох частин кулінарної аркади Overcooked! All You Can Eat.

Автор: Сергій Коршунов