Отримати нові ігри місяця користувачі консолей PlayStation зможуть з 7 вересня.

Сьогодні стало відомо, які ігри отримають безкоштовно передплатники сервісу PS Plus у цьому місяці. З 7 вересня гравцям роздадуть стелс-екшен Hitman 2, шутер Predator: Hunting Grounds та кулінарну аркаду Overcooked! All You Can Eat (лише для власників PS5).

Про це повідомляє PlayStation на своїй сторінці у Твіттері.

PS Plus-вересень 2021

Hitman 2 – це стелс-екшен про знаменитого найманого вбивцю, відомого як Агент 47. Сиквел вийшов у 2018 році, і був тепло прийнятий фанатами. На агрегаторі Metacritic у нього 82 бали від ЗМІ та 8,3 бала від гравців.

Predator: Hunting Grounds – це асиметричний багатокористувацький шутер, в якому команда з чотирьох гравців бореться проти прибульця Хижака. Роль Хижака бере на себе п'ятий гравець. Його завдання – знищити команду людей. Він може дертися по деревах, ставати невидимим і використовувати іншопланетний арсенал.

Overcooked! All You Can Eat – це переосмислення перших двох частин серії. Обидві ігри зі збірки тепер працюють в 4K та 60 FPS, в них понад 200 рівнів та більш як 80 шеф-кухарів, а також багатокористувацький онлайн-режим.

До 7 вересня передплатники сервісу можуть отримати безкоштовно Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2, а також Hunter's Arena: Legends.

Нагадаємо, що на консолях PlayStation почалися два розпродажі зі знижками до 85% на більш ніж 400 ігор, комплектів і доповнень. Ціни знизилися на The Last of Us Part II, GTA V, Mafia, Call of Duty: Black Ops Cold War та інші хіти.

Автор: Сергій Коршунов