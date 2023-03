Намічається пісочниця з неймовірною кількістю можливостей.

Nintendo опублікувала нову геймплейну демонстрацію The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. У ролику показали безліч аспектів майбутньої гри: битви, здібності головного героя, взаємодію з оточенням, дослідження та інше.

На відео головним героєм Лінком керував продюсер серії Ейджі Аонума. Він же коментував всі події, що відбуваються на екрані. Переважна частина демонстрація пройшла на небесних островах. Щоб потрапити на них, необхідно знайти падаючий зверху кам'яний осколок, а потім скористатися новим умінням протагоніста під назвою "Відновлення". Цей навик дозволяє повернути об'єкти оточення в початковий стан.

Небесні острови усіяні різноманітними цікавими точками. Тут є напівзруйновані руїни, головоломки, нові вороги і можливості. У The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Лінк здатен створювати різноманітні транспортні засоби. Аонума в ролику продемонстрував два варіанти плотів з пропелерами. Їх частини з'єднані невідомим зеленим "клеєм".

Серед варіантів транспорту є повітряні кулі, глайдери і навіть імпровізовані автомобілі. Користувачі зможуть проявити свою фантазію. А що стосується боїв, то в ролику показано застосування різної зброї, стрільба з лука і кілька ворогів.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-основні подробиці

Nintendo поки розкрила мало деталей гри, але це і не дивно. Після феноменального успіху Breath of the Wild відмінні продажі Tears of the Kingdom забезпечені. Так що компанії немає сенсу проводити агресивний маркетинг.

У проекті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихаються ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочує з попередньої частини, але значно розшириться. Наприклад, Лінк зможе досліджувати споруди на небесах.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийде 12 травня 2023 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

