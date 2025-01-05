Realm of Ink протрималася в магазині 4 місяці.

З екшен-рогаліком у дусі Hades під назвою Realm of Ink, який привернув увагу гравців незвичайним візуальним стилем, раптово стався неприємний казус - гру прибрали зі Steam, і ніхто не розуміє, чому.

Розробники з Leap Studio зізнаються, що не отримали від Valve жодного пояснення:

"Нам невідомі точні причини видалення, але ми робимо все можливе, щоб вирішити проблему якомога швидше. Ми розуміємо, що це викликає здивування у гравців, і сподіваємося повернути гру в магазин у найкоротші терміни."

Проєкт встиг зібрати 2 тисячі відгуків Steam, 92% з яких були позитивними. Realm of Ink перебувала в ранньому доступі з 26 вересня, а повноцінний реліз спочатку планувався на січень 2025 року. Утім, нещодавно автори заявили, що дату запуску перенесуть на березень, щоб встигнути доопрацювати гру і виправдати довіру спільноти.

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Ситуація зі зникненням проєкту з магазину, вочевидь, ставить під сумнів подальші плани, проте розробники наголошують, що працюють над проєктом у звичайному режимі та планують випустити всі задумані оновлення.

Раніше ми розповідали, що в провальній картковій грі від Valve - Artifact раптово злетів онлайн у Steam. У гру одночасно грали 14 тисяч користувачів.

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