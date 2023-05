Автори повідомили, чому обрали саме такого головного героя.

Daedalic Entertainment за підтримки видавництва Nacon випустило новий відеощоденник розробки The Lord of the Rings: Gollum. У ролику творці докладно розповіли про Голума, як головного героя гри.

Розробники не випадково вибрали саме згаданого протагоніста. На їхню думку, це один з найскладніших персонажів в сазі "Володар перснів". Daedalic зацікавили дві особистості всередині Голлума, які постійно борються між собою. Перша одержима кільцем, а друга прагне вижити і знайти когось схожого. Це роздвоєння розробники прагнули показати через історію і оточення.

При створенні образу Голума Daedalic враховувала демонстрацію персонажа в екранізації "Володаря перснів". Однак студія також додала герою багато нового, про що користувачі дізнаються при проходженні. Така версія протагоніста, на думку розробників, повинна сподобатися всім фанатам.

У ролику також показали, як буде проходити управління суперечками між особистостями Голума. Гравці в певні моменти проходження зможуть обирати між двома варіантами дій. Один буде жорстокішим, а другий — миролюбним і обережним. Таким способом користувачі почнуть схилятися до певної особистості — Голума або Смеагола.

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

