Вони дотримувалися принципу показувати світ, яким його бачить головний герой.

Видавництво Nacon і студія Daedalic Entertainment продовжують ділитися свіжими матеріалами про The Lord of the Rings: Gollum. Нещодавно розробники опублікували відеощоденник, в якому розповіли про створення Середзем'я в грі.

Розробники дотримувалися принципу: "Ось так Голлум і бачить світ навколо себе". Автори намагалися догодити одночасно трьом аудиторіям: фанатам екранізації "Володаря перснів", шанувальникам книг Толкіна і любителям відеоігор. Вони черпали натхнення в класичному фентезі і хотіли зробити Тhe Lord of the Rings: Gollum схожою на ілюстрацію збірки казок.

У плані графіки Daedalic покладалася на свій власний фірмовий стиль, напрацьований під час виробництва минулих ігор. Але разом з цим розробники намагалися враховувати творіння, які вже є у всесвіті "Володаря перснів". Свій підхід автори назвали "стилізованим реалізмом" або "казковим реалізмом". Багато референсів вони взяли безпосередньо з природи.

Користувачі у фінальній версії гри побачать спотворену версію Середзем'я очима Голлума. Це стосується не тільки оточення, а й персонажів. Вони виглядають доброзичливими або небезпечними залежно від точки зору головного героя. Однак важливі нюанси, прописані Толкіном, розробники теж врахували і реалізували в своєму проєкті.

The Lord of the Rings: Gollum — центральні подробиці

Сюжет гри присвячений раніше невідомій главі історії Голума. Користувачі побачать, як він був рабом в Барад-дурі і гостював у ельфів Лихолісся. А основна ціль протагоніста — знову заволодіти Єдиним Перснем.

При проходженні користувачам знадобиться приймати рішення, схиляючись до однієї з особистостей головного героя — злісного Голума або доброго Смеагола.

Геймплей в проекті типовий для стелс-пригод: гравці будуть таємно долати локації, вивчати місцевість і вирішувати просторові головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

