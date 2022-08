Повноцінний анонс проекту повинен відбутися сьогодні ввечері.

Інформація про нову Alone in the Dark і перші скриншоти гри витекли в Мережу. При цьому офіційного анонсу довго чекати не доведеться — він відбудеться сьогодні, 12 серпня, на онлайн-шоу видавництва THQ Nordic.

Зображення та відомості про проект опублікували на форумі ResetEra.

За створення гри відповідає студія Pieces Interactive, а сценарій пише Мікаель Хедберг, автор сюжетів SOMA і Amnesia. Нова Alone in The Dark описується, як переосмислення франшизи і любовний лист культовій першій частині, яка вийшла в 90-х роках.

У грі будуть два головних героя — Едвард Карнбі і Емілі Хартвуд. Проходження за кожного з них буде відрізнятися. Сюжет розгортається в 1920-х роках на глибокому півдні США. Тут пропав дядько Емілі, тому дівчина заручилася підтримкою приватного детектива Карнбі і відправилася в психіатричну лікарню в особняку Дерсето. У цьому будинку головних героїв чекають монстри, кошмари і розслідування змови.

Alone in the Dark: що ще відомо про гру

У проекті поєднуються психологічні жахи і готика півдня США. А саундтрек буде виконаний в стилі дум-джазу. Розробники пообіцяли "гіпнотичне" звучання.

Геймплей в Alone in The Dark відповідає канонам жанру. Користувачам належить виживати в заплутаному особняку, шукати ресурси, грамотно їх витрачати, вирішувати головоломки і битися з ворогами.

Гра точно вийде на PS5, адже в Мережу витекла обкладинка. Найімовірніше, вона загляне і на ПК з Xbox Series, а ось PS4 і Xbox One під питанням.

