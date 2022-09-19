Студія Rockstar Games не хотіла, щоб користувачі познайомилися з грою в такому вигляді.

Вчора хакер під псевдонімом teapotuberhacker опублікував величезну кількість матеріалів з тестової версії Grand Theft Auto 6. Сюди відносяться частини початкового коду, скриншоти і відео. Take-Two Interactive почала зачищати витік, але було вже пізно — ролики і фото розлетілися Мережею. А тим часом зломник запропонував видавництву домовитися. Представники Rockstar не коментували інцидент протягом доби і тільки зараз випустили офіційну заяву.

Студія опублікувала повідомлення на своєму акаунті у Twitter. За словами представників команди, хакер вторгся у внутрішню мережу і отримав конфіденційну інформацію, включаючи кадри ранньої версії нової частини Grand Theft Auto. Компанія запевнила, що злом не вплине на роботу серверів її ігор і розвиток поточних проектів в довгостроковій перспективі.

"Ми вкрай розчаровані тим, що подробиці нашої наступної гри стали відомі вам таким чином. Наша робота над наступною грою Grand Theft Auto буде продовжуватися відповідно до плану, і ми як і раніше прагнемо надати вам, нашим гравцям, враження, які дійсно перевершать ваші очікування", — заявили в Rockstar Games.

Відео дня

Розробники пообіцяли поділитися новою інформацією щодо злому найближчим часом. А що стосується повноцінного анонсу Grand Theft Auto 6, то він відбудеться, коли прийде час.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні і Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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