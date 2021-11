Команда працює над епізодом в університеті Східного Колорадо з гри.

У мережі з'явилася нова порція фотографій і роликів зі зйомок екранізації The Last of Us. Їх виклали люди, які змогли побачити процес створення картини.

Кадри першого відео демонструють, як Джоел з Еллі їздять на коні в межах невеликої області. А в другому ролику присутня бойова сцена з битвою. У ній Джоел притиснув ворога до дерева, після чого схопив його і почав душити.

Нещодавно знімальна команда базувалася в канадському місті Канмор. Там вона працювала над епізодами, в яких демонструвалося поселення Джексон. Для продовження робіт довелося змінити дислокацію. Сцени в університеті Східного Колорадо вирішили знімати на території міста Калгарі. Відповідними декораціями послужили два місцеві навчальні заклади. Перший — це технологічний інститут Південної Альбертіни, а другий — університет Маунт-Ройал.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, що перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому необхідно перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі, у якої виявився імунітет до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконують Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоураннером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону серіалу $200 мільйонів.

Автор: Назар Степорук