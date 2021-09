Ціни на окремі хіти впали до 85%.

В PS Store стартував новий розпродаж зі знижками до 85% на блокбастери. До акції потрапили Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, ігри серії Battlefield, Assassin's Creed та інші хіти. Придбати тайтли за зниженими цінами можна до 14 жовтня.

УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Battlefield V – 209 грн (знижка 85%);

Battlefield 1 – 174 грн (знижка 75%);

Call of Duty: Black Ops 4 – 559 грн (знижка 72%);

Titanfall 2: Ultimate Edition – 299 грн (знижка 70%);

Assassin's Creed: Rogue (Remastered) – 179 грн (знижка 70%);

Assassin's Creed III (Remastered) – 247 грн (знижка 70%);

Batman: Return to Arkham – 449 грн (знижка 70%);

Dreams – 479 грн (знижка 60%);

Doom Eternal – 799 грн (знижка 60%);

Star Wars: Squadrons – 559 грн (знижка 60%);

Nioh – 292 грн (знижка 55%);

Bloodborne: Game of The Year Edition – 472 грн (знижка 55%);

Days Gone (Digital Deluxe Edition) – 839 грн (знижка 40%);

The Last of Us Part II – 779 грн (знижка 35%);

Cyberpunk 2077 – 1004 грн (знижка 33%);

Returnal – 1724 грн (знижка 25%);

Cuphead – 486 грн (знижка 25%);

Disco Elysium – 1119 грн (знижка 20%).

З повним списком ігор за знижками можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Нагадаємо, що до 5 жовтня передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно стелс-екшен Hitman 2, асиметричний багатокористувацький шутер Predator: Hunting Grounds, а також збірку двох частин кулінарної аркадної гри Overcooked! All You Can Eat.

Автор: Сергій Коршунов