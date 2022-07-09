Дії російських окупантів нанесли величезних збитків українській медичній системі, а наші медики працюють за надважких умов.

Надання медичної допомоги і вся робота для забезпечення життєдіяльності лікарні або центру первинної медико-санітарної допомоги на тимчасово окупованих територіях не розцінюється як співпраця з окупаційним режимом.

Про це в ефірі "Сніданку 1+1" розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Там працюють медичні працівники, які залишились для того, щоб надавати медичну допомогу всім, хто потребує. В першу чергу українцям, які проживають на цій території. І я хочу ще раз наголосити: надання медичної допомоги і вся робота для забезпечення життєдіяльності лікарні або центру первинної медико-санітарної допомоги не розцінюється як співпраця з окупаційним режимом, і жодних кримінальних проваджень з цього приводу не буде. Це позиція держави і це відповідає законодавству. І тому люди, які працюють в лікарнях, спокійно надають медичну допомогу, вони рятують життя. І вони надають медичну допомогу всім, хто звернувся в заклад охорони здоров'я, це передбачено Женевською конвенцією 1949 року", – розповів Ляшко.

При цьому Ляшко повідомив, що наразі 235 закладів охорони здоров'я розташовані на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим.

Також він зауважив, що держава продовжує виплачувати заробітну плату всім медичним працівникам, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Інша річ, що за нинішніх умов не завжди вдається перерахувати кошти вчасно, адже окупанти блокують роботу української банківської системи на цих територіях.

Крім того, російські військові часто не дозволяють доправляти на тимчасово окуповані території ліки, що є злочином, який фіксується, і за нього Росія нестиме відповідальність.

За словами Ляшка, нині українські лікарі, медичні сестри та медики "швидкої допомоги" працюють в надзвичайно важких умовах, продовжують рятувати життя в тому числі в "гарячих" точках. При цьому допомога надається на всіх етапах, починаючи від місця, де трапилася трагедія, триває у "швидких" і далі – в лікарнях. В цілому по Україні зараз працює одномоментно 2630 бригад екстренної медичної допомоги, які доправляють потерпілих в наслідок терактів чи обстрілів з місця події до медичних закладів.

Водночас він констатував, що дії російських окупантів нанесли величезних збитків українській медичній системі.

"Маємо на сьогодні вже більше 770 закладів охорони здоровʼя пошкоджених, вони ще можуть працювати. Не можуть працювати 121 заклад охорони здоров'я, які повністю зруйновані й відновленню не підлягють. Для відбудови повністю знищених лікарень необхідно буде 17 мільярдів гривень, а для відновлення всіх – то це вже більше 30 мільярдів гривень. А ще є аптеки, що вже понад 500 пошкоджені або зруйновані, є 90 автомобілів швидкої медичної допомоги, це тільки цивільного сектору, що вже не можуть виїжджати на маршрут, і 250 окупантами ще "віджато", – розповів Ляшко, зауваживши, що ця статистика ще не враховує нині окуповані території України.

При цьому він повідомив, що під час війни в Україні загинули 13 медиків, ще 48 лікарів зазнали тяжких поранень, і це тільки цивільні медики в закладах охорони здоров'я та ті, хто не перебуває на окупованих територіях.

"А ще велика кількість цивільних медиків мобілізована, яка працює "на нулі", яка працює в військових шпиталях, і там також є загиблі, але сьогодні ми цю статистику не можемо озвучити", – розповів Ляшко.

Водночас, за його словами, за кордон з початку широкомасштабного вторгнення офіційно виїхали 2800 медичних працівників, що становить 0,5% від загальної кількості. Тож істотно кількість лікарів в Україні не зменшилось, однак багатьом довелося переорієнтовуються згідно з потребами воєнного часу, враховуючи те, що змінилась і специфіка захворюваності, і завантаженість.

Повну розмову з Віктором Ляшком дивіться в ефірі "Сніданку з 1+1".

Як повідомляв УНІАН, раніше голова МОЗ України Віктор Ляшко розповів, що українці старішають на 10-15 років через психоемоційний тиск, викликаний війною, що призведе до значного "молодшання" багатьох захворювань.

Крім того, за його словами, через напад Росії на Україну величезна кількість українців матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я.