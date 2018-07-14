Лід, сеча чи сметана: Супрун руйнує міфи заради обгорілих на пляжі українців

Вона також нагадала, в який час засмагати не рекомендується.

Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook розповіла про правила першої допомоги у разі отримання сонячних опіків та зруйнувала популярні міфи щодо цього.

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"Складно сказати, чому люди колись вирішили: чим швидше я намащу опік від сонця сметаною, олією чи зубною пастою, тим краще мені стане", - пише вона. За її словами, це дуже погана перша допомога у разі такого опіку. "Те ж саме стосується кремів, мазей та пінок на жирній основі, як дексопантенол", - додає вона.

Супрун пояснює, що сонячний опік - це в буквальному сенсі опік шкіри, який людина одержує під впливом ультрафіолетового випромінювання. Такі опіки бувають різного ступеня - від легкого почервоніння до утворення множинних і великих пухирів.

Залежно від ступеня опіку допомога також потрібна різна, від лікування в домашніх умовах - до звернення у медзаклад. Проте у будь-якому разі, насамперед, потерпілого слід перенести або перевести у прохолодне місце без доступу прямих сонячних променів. Далі, за її словами, слід робити таке:

Охолодити опікові ділянки водою або прикласти на 5 – 10 хвилин міхур з льодом чи інший холодний предмет.

За наявності опіків великої площі можна прийняти знеболювальні препарати (парацетамол, ібупрофен, німесулід).

Якщо є симптоми загального перегрівання - змочити шкіру холодною водою, покласти на великі судини (шия, стегна, пахові складки) міхур з льодом загорнутий у чисту тканину або холодні компреси.

Потім пошкоджену шкіру можна обробити водорозчинними препаратами - це тримістин, пантестин, мірамістин.

Тут Супрун зауважує, що уражену поверхню шкіри не треба обробляти жодними кремами, пінами, оліями чи жирними речовинами. Негайне використання пантенолу також помилкове. "Жиророзчинні препарати створюють на шкірі плівку, яка перешкоджає вивільненню ексудату та порушує теплообмін, посилює набряк тканин, що своєю чергою погіршує стан постраждалого", - пояснює Супрун.

У разі утворення пухирів слід накласти пов'язки зі стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенісепт) та водорозчинними мазями. Поява пухирів та посилення болю можливе на 2-4 добу.

У разі утворення великих чи множинних пухирів понад 1 см в діаметрі – слід звернутись до медзакладу.

Також слід пити багато рідини.

Мастити уражені ділянки жирними кремами, мазями, вітамінними зовнішніми препаратами, пінними засобами можна з 5-6 доби після отримання УФ-опіків.

"Пам'ятайте! Найактивніше сонячне опромінення спостерігається з 12:00 до 16:00 годин. Тому в цей час перебування на відкритому сонці не рекомендовано", - нагадує урядовиця.

Також Супрун наголошує, що категорично забороняється обробляти рану засобами на жирній основі (олія, масло), мазями на жирній основі в перші 2-3 доби, жиром (гусячим, свинячим, борсуковим, тощо); яєчним жовтком; сечею; спиртовими розчинами, а також розчинами з барвниками; зубною пастою.

Нагадаємо, руйнівниця міфів Супрун також розповіла, чи це міф, що плавати одразу після їжі категорично заборонено. Адже досить поширеною є думка, що якщо побігти купатися одразу після добрячого обіду можна навіть потонути.