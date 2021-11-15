Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом виявили у Дніпропетровській та Одеській областях. Разом з тим на вихідних знизилися теми тестування і вакцинації.

В Україні за минулу добу виявили 10 802 нові випадки коронавірусу. Серед них 764 дитини та 132 медичних працівників. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11 219 - одужали. Госпіталізували 2 798 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився на вихідних і є найнижчим з 19 жовтня. Смертність та кількість госпіталізованих також знизились. Хоч за суботу, 13 листопада, в Україні повідомили про нижчу кількість смертей (402), вчора, 14 листопада, в Україні госпіталізували значно меншу кількістю людей у порівнянні з позаминулою добою (4 881).

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Разом з тим знизились майже удвічі і темпи тестування населення на коронавірус.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в нас виявили 3 228 441 випадок COVID-19. З них 77 147 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 642 459 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 50 591 тест на коронавірус: методом ПЛР — 21 443, методом ІФА — 4 821. Також зробили 24 327 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 15,2 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

На вихідних знизилися і темпи вакцинації проти коронавірусу. Так, за минулу добу зробили понад 97 тисяч щеплень проти коронавірусу, що майже на 50 тисяч менше, аніж днем раніше.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 41 083 людини, повністю імунізовані - 56 290 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 12 228 644 людини. З яких отримали одну дозу - 12 228 642, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 722 235 людей. У загальній кількості в країні вже проведено 20 950 877 щеплень.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні для щеплень від COVID-19 доступні 10,32 млн доз вакцин різних виробників.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко