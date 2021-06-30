Люди відзначали подію в курортному селищі на орендованій базі відпочинку.

В Одеській області п'ятеро людей заразилися сальмонельозом після вживання їжі на дні народження.

Як повідомили сьогодні журналістам у державній установі «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України», групову захворюваність на сальмонельоз зареєстровано в Ізмаїльському районі.

Зокрема, п'ятьох дорослих було госпіталізовано минулого тижня до інфекційного відділення місцевої лікарні.

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Відзначається, що всі хворі - учасники святкування дня народження, яке проходило в орендованих приміщеннях на базі відпочинку «Мегапарус» села Приморське. Вони пов'язують своє отруєння з вживанням готових страв, які були приготовлені в домашніх умовах і зберігалися з порушенням температурного режиму.

У вогнищі інфекції проведено протиепідемічні заходи.

Станом на сьогодні, 30 червня, в стаціонарі залишаються двоє людей.

Довідка УНІАН. Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Ступінь тяжкості хвороби залежить від серотипу, сприйнятливості населення та низки інших факторів.

Джерело збудника інфекції - тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії. Носійство може тривати від кількох днів до кількох років. Людина в підтримці циркуляції сальмонел в природі значно поступається тваринам.

Механізм передавання інфекції — фекально-оральний. Зараження відбувається аліментарним, водним і побутовим шляхами.

Сальмонельоз має літньо-осінню сезонність, що пов’язано з активацією в цей період механізму передавання бактерій.

Захворюваність у містах в 2 рази вища, ніж у селах.

Інкубаційний період коливається від 6 годин до 2-3 діб.

Хвороба може перебігати в легкій формі. Проте, в деяких випадках, пов'язане з хворобою зневоднення може становити загрозу для життя.

Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, діарея.

Профілактика сальмонельозу повинна включати широкий комплекс ветеринарних, санітарних та протиепідемічних заходів.

У разі появи симптомів захворювання негайно зверніться по медичну допомогу і не займайтеся самолікуванням!

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Автор: Лариса Козова