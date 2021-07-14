У НАН закликали владу звертати пильнішу увагу до масових заходів, що проводяться в Україні.

Середня добова кількість нових випадків COVID-19 протягом 14–20 липня становитиме 468 та протягом 21–27 липня – 442 інфіковані коронавірусом особи.

Про це йдеться в прогнозі від Національної академії наук України щодо розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 14–27 липня.

Зокрема, вказується, що рівень захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні продовжує знижуватися, хоча темпи спадання дещо уповільнились.

"При збереженні такої тенденції кількість нових випадків припинить зменшуватися приблизно через два тижні", - зауважили в НАН.

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Водночас науковці зауважили, що аналіз та прогноз епідемічної ситуації сильно ускладнюється тим, що в офіційній статистиці нових виявлень дуже велика частка давніх випадків.

"Близько третини всіх виявлених випадків припадає на Київ, а саме в Києві затримки оприлюднення даних тестувань є найбільшими. Тому затримки оприлюднення кількості виявлень у Києві суттєво впливають на загальнонаціональну статистику. Надійніший показник епідемічної динаміки – кількість нових позитивних ПЛР-тестів", - повідомили вчені.

У Києві за останній тиждень було оприлюднено в 2,5 разу більше нових виявлень COVID-19, ніж було отримано результатів позитивних ПЛР-тестів.

Також у НАН додали, що середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 476 осіб на день (за два тижні зменшилася на 23%), середня кількість летальних випадків дорівнює 19 смертей на день у середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 468 протягом тижня 14–20 липня та 442 – протягом тижня 21–27 липня", - йдеться в матеріалі НАН.

Ознаки нового можливого спалаху COVID-19 в Україні

Науковці НАН зазначають, що в Україні стрімко зменшується середній вік хворих і померлих від COVID-19, і це може вказувати на майбутнє зростання захворюваності.

"Певну стурбованість викликає стрімке падіння середнього віку хворих і померлих. Такий демографічний зсув може вказувати на майбутнє зростання захворюваності", - наголосили у НАН.

Зокрема у НАН вказують, що ситуація з COVID-19 в Європі суттєво погіршилась.

"Є вагомі підстави вважати, що каталізатором такого погіршення стали масові заходи, пов’язані, зокрема, із Чемпіонатом Європи з футболу", - зазначають науковці.

Науоквці додали, що така ситуація потребує пильнішої уваги до масових заходів, що проводяться в Україні.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні зафіксовано 547 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 242 тис. 245 осіб, одужали – 2 млн 179 тис. 076, померли – 52 тис. 665. Медики провели 11 млн 082 тис. 234 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров