Лікар пояснив, що для того, щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт з хворим.

В 1958 році науковці виявили вірус у лабораторних мавп і назвали його "вірусом віспи мавп", однак ці тварини тут ні при чому, вони не є "природним середовищем", де він поширюється. Його носії - гризуни, що живуть в Західній і Центральній Африці.

Про це повідомив лікар Євген Комаровський.

Він пояснив, що особливість віспи мавп полягає в тому, що її симптоми практично аналогічні з тими, які бувають при натуральній віспі, хоча вони значно легші за своїми проявами.

За словами кандидата медичних наук, ці два захворювання завжди виникали "по сусідству". Наприклад, якщо одна людина хворіла на натуральну віспу, зазвичай десь недалеко у іншої людини була віспа мавп. Але оскільки ці дві хвороби мало відрізнялися за симптомами, лікарі називали віспу мавп легкою формою натуральної віспи.

Оскільки з 1982 року щеплення від натуральної віспи не роблять, з кожним роком у світі з'являються сотні мільйонів людей, не щеплених від цього захворювання. І вони потенційно можуть захворіти на віспу мавп. Тому кількість таких випадків постійно зростає.

Лікар пояснив, що для того, щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт з хворим.

"Це вам не просто посидіти разом в кімнаті з людиною, хворою на коронавірус. Треба дуже довгий час торкатися людини з віспою мавп", - зазначив Комаровський.

А от щоб не заразитися потрібно уникати контакту з потенційно небезпечними тваринами, не торкатися до матеріалів (клітки, підстилки, годівниці), до яких торкається хвора тварина, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту (маска і рукавички), якщо людина доглядає за хворою людиною або твариною.

При цьому, оскільки симптоми двох описаних захворювань практично схожі, вакцина і противірусні препарати від натуральної віспи ефективні також і при віспі мавп.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня у зв'язку з поширенням у світі мавпячої віспи Міністерство охорони здоров'я відповіло на найбільш поширені питання щодо цього захворювання.

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