Високий кров'яний тиск викликаний підвищеним споживанням натрію з їжею.

Багато хто не знає, що високий кров'яний тиск або гіпертонія багато в чому є захворюванням, викликаним неправильним способом життя.

Як зазначив доктор Нішіт Чандра, головний директор відділення інтервенційної кардіології Інституту серця Fortis Escorts, пацієнтам з гіпертонією він виписує спочатку не ліки, а інтенсивну двох-тритижневу дієтотерапію і фізичні вправи. 30% його пацієнтів повертають кров'яний тиск в норму завдяки зміні способу життя і дієти, пише Indianexpress.

Так, дослідження, опубліковане в Європейському журналі профілактичної кардіології, показало, що ті, хто їв найбільше помідорів або томатних продуктів щодня, знизили ризик високого кров'яного тиску більш ніж на третину. У людей без гіпертонії, які їли найбільше помідорів або продуктів на їх основі, ризик розвитку цього захворювання був на 36% нижчим.

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Високий кров'яний тиск викликаний підвищеним споживанням натрію з їжею. Тому лікарі часто рекомендують пацієнтам обмежити споживання солі. Загальна кількість натрію в день має становити не більше 1500-2000 мг. Контролювати вплив натрію на кров'яний тиск можна за допомогою калію і продуктів, багатих ним. Помідори - легкодоступне джерело калію.

Помідори також багаті лікопіном, який стабілізує ендотелій і стінки артерій, покращує кровотік, при цьому знижуючи кров'яний тиск.

Звичайно, помідори слід вживати правильно. Якщо посипати їх сіллю або приготувати на сильному вогні, їх поживні і кардіозахисні властивості просто випаруються. Навіть посипання томатного салату або соку сіллю позбавляє його харчової цінності. А в середземноморській дієті, яка вважається найсприятливішою для здоров'я серцево-судинної системи, використовуються помідори в сирому вигляді. Їх ніколи не готують, а їдять, окропивши оливковою олією. Таким чином, правильне включення помідорів у раціон разом з з фізичними вправами та сном допоможе підтримувати артеріальний тиск у межах норми.

Що таке середземноморська дієта

Лікарі і дієтологи вже давно говорять, що середземноморська дієта є найправильнішою і корисною. Вона допомагає підтримувати вагу і стан здоров'я в нормі. Раціон такої дієти складається з великої кількості фруктів і овочів. Помідори є ключовими компонентами середземноморської дієти. Також в ній присутні оливкова олія і риба.

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